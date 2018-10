Monica Niculescu, calificare fara probleme in sferturi la turneul de la Poitiers

Monica Niculescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Niculescu a reusit sa se califice joi in sferturile de finala ale turneului ITF de la Politiers. In optimi, tenismena s-a bucurat de abandonul spaniolei Georgina Garcia-Perez, la scorul de 6-2, 5-3. Vezi si: Lista jucatorilor pe care Mircea Rednic îi da afara de la Dinamo! Sase jucatori vor fi dati afara in perioada urmatoare In runda urmatoare, Monica Niculescu o va intalni pe castigatoarea meciului dintre sportivele franceze Pauline Parmentier, favorita 1, si Myrtille Georges, potrivit news.ro. Monica Niculescu joaca la Poitiers si la dublu. Ea si Galina Voskoboeva (Kazahstan) vor intalni in sferturi perechea ceha Tereza Smitkova/Renata Voracova. ...