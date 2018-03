Monica Niculescu, in turul 2 la Miami, dupa o victorie in doua seturi

Monica Niculescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Niculescu, locul 70 WTA, venita din calificari, a acces in turul doi la Miami, turneu de categorie Premier Mandatory. Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc, potrivit News.ro. Vezi si: O poveste de SUCCES! O tenismena a vrut sa se sinucida, acum a revenit în circuitul WTA si e de neoprit: trei turnee la rand castigate In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova s-au mai intalnit de opt ori, de cinci ori impunandu-se sportiva din Romania. Premiul pentru accederea in turul doi ...