Monica Pop, dezvaluire socanta: "Devin extrem de violenta. Am pierdut si prieteni pentru asta"

Monica Pop recunoaste ca este violenta. Renumitul medic oftalmolog vorbeste, sambata, de la ora 13:00, la Antena Stars, despre sinceritate, suferinta, curaj, despre viata si moarte intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu. Monica Pop sustine ca, in general, in orice relatie, trebuie sa existe sinceritate si bun simt si recunoaste ca sunt situatii in care poate sa devina extrem de violenta verbal. "Cred ca intr-o relatie, de orice fel, trebuie sa existe limite de buna-cuviinta. Eu pot sa devin foarte violenta. Devin extrem de violenta verbal cand se incalca limitele de buna-cuviinta. Folosesc tot felul de epitete. Sunt foarte directa si asa mi se pare corect. Am pierdut si prieteni pentru asta. Dar eu cred c ...