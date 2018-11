Monica Pop, dezvaluiri neasteptate despre sotul ei. ”Noi nu am avut relatii de genul asta”

Monica Pop, cel mai cunoscut medic oftalmolog din Romania, vorbeste pe larg despre experientele sale profesionale care au marcat-o, dar si despre relatia cu sotul si fiica sa.

Monica Pop recunoaste ca a fost si este o persoana deloc usor de controlat, care a facut intotdeauna doar cum a crezut ca este mai bine. Aceasta sustine ca pana si mama ei, atunci cand s-a casatorit, l-a avertizat pe cel ce avea sa-i devina sot de felul ei de a fi. Si pentru ca meseria este cea mai mare iubire ei, Monica Pop declara ca mare parte din viata si-a petrecut-o in spital.

‘Noi nu am avut relatii de genul asta, sa ne impunem unul altuia ceva. El stia foarte bine ca eu lipsesc mult de acasa. A fost o perioada in care fiica mea era la o scoala privata si stim prea bine ca nu-i usor, salariile medicilor sunt foarte mici. Si faceam si cate zece garzi pe luna pentru a putea s-o tinem la scoala. Dar mie imi si placea, am fost si sunt indragostita de partea de urgenta a meseriei asteia’, marturiseste Monica Pop in cadrul emisiunii ‘Refresh by Oana Turcu’, de la Antena Stars.

Monica Pop s-a confruntat cu probleme la colon si a crezut ca este vorba despre ceva usor, insa a gresit si a regretat amarnic. „Avand niste simptome m-am diagnosticat singura cu colon iritabil. Oamenii se zbat sa isi faca meseria asa cum trebuie. Cand am ajuns intr-un stadiu… am facut peritonita si era.. in orice caz, era un cancer de col, o stare care dura de cel putin un an. Am gresit efectiv. O prietena imi spunea sa fac o radiografie. Simptomele cedau si era in regula, dar nu a fost un comportament asa cum ar fi trebuit sa fie. Am gresit si nu sfatuiesc pe nimeni sa faca asa! Niciodata, indidferent cine e’, a spus Monica Pop la Antena3.

