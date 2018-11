Monica Pop va fi bunica! Fiica medicului este insarcinata pentru prima data

Monica Pop este in culmea fericirii! Cunoscutul medic oftalmolog a primit o veste care a lasat-o fara cuvinte si a bucurat-o enorm. In luna mai 2019 va deveni bunica pentru prima data.

Monica Pop a povestit in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" despre cum a fost momentul emotionant in care a primit vestea. Fiica ei, Letitia, a pregatit totul foarte bine si chiar a reusit sa isi lase fara cuvinte parintii.

"M-am bucurat foarte mult, fiica mea a pregatit foarte frumos momentul in care am aflat. Era sfantul Alexandru, era ziua unui nepot. L-am serbat, i-am luat un tort si la un moment dat ea a venit cu doua pachetele. Am zis ca nu e ziua noastra. Cand am desfacut, era o perna pe care scris "ati devenit parinti in mai 1987, veti deveni bunici in mai 2019", a povestit Monica Pop.

Monica Pop a aflat in urma cu aproximativ cinci ani ca are cancer de colon. A fost operata de patru ori, insa boala a recidivat. Acum medicul sustine ca este bine si se declara fericita datorita noii sanse la viata pe care a primit-o.

