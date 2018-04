Monica se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost desfigurata in bataie de iubit. Sute de oameni au iesit in strada

Zeci de elevi si profesori din Vidra, judetul Vrancea, au organizat un mars impotriva violentei in semn de solidaritate cu Monica, tanara desfigurata de iubit.

Mitingul impotriva violentei s-a desfasurat in comuna, acolo unde zeci de copii si profesori au marsaluit in tacere, avand in maini pancarte cu mesaje impotriva violentei.

La mars au participat politisti, jandarmi, dar si trei preoti din comuna.

Initiativa elevilor a avut drept scop constientizarea faptelor cu violenta si mobilizarea pentru Monica Vidreanu, tanara din Vidra care a fost desfigurata in bataie de iubitul ei si apoi aruncata in curtea spitalului.

Potrivit presei locale, din nefericire, starea Monicai s-a inrautatit incepand de sambata, iar medicii nu o mai pot supune niciunei interventii chirurgicale.

De cand a fost internata si pana in prezent, Monica a fost operata de doua ori, insa starea ei nu s-a imbunatatit.

Batuta cu salbaticie si aruncata peste gard in curtea spitalului

Tanara, care urmeaza sa implineasca 19 ani luna aceasta, a fost adusa in coma la spitalul din comuna, luni, 2 aprilie, in jurul orei 8:00, de catre iubitul sau, un barbat in varsta de 31 de ani.

Un paznic al spitalului a gasit-o pe Monica Vidreanu intr-o balta de sange si a dus-o la Urgente.

Fata ar fi avut asupra ei telefonul mobil si buletinul, insa medicilor le-a fost greu sa isi dea seama daca fata era aceeasi persoana din buletin din cauza ranilor grave pe care le avea la fata.

Monica a fost transferata la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani, acolo unde, in urma unor analize care au aratat ca a suferit leziuni cerebrale grave, medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie Galati, acolo unde se afla internata si in prezent.

