Monica Tatoiu isi doreste sa fie incinerata: ”Eu nu vreau ca fiul meu sa vina cu flori la cimitir

Monica Tatoiu vrea sa fie incinerata! Femeia de afaceri si-a facut deja testamentul, iar acum a socat pe toata lumea cu ultimele ei marturisiri. Monica Tatoiu nu crede in regulile ortodoxiei si atunci cand ii va veni sfarsitul vrea, cu orice pret, sa fie incinerata. „Cred ca fratii mei care sunt arsi pe rug, nascuti prin acelasi acelasi act al creatiei, chiar daca nu sunt ortodocsi sunt fratii mei. Daca ei se ard si ajung in Rai, eu de ce nu pot sa ajung in Rai? Numai pentru ca asa spun niste canoane? Eu nu cred in chestiile astea. Iar eu nu vreau ca fiul meu sa vina cu flori la cimitir. Nu cred in toate chestiile astea pre-crestine!", a spus Monica Tatoiu, la RomaniaTV. Ce pensie uriasa ar ...