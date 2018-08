MONITORUL APARARII | O fregata a Flotei ruse a Marii Negre a urmarit un submarin nuclear rus in Marea Mediterana

Weekendul vine cu vreme calduroasa in toata tara. Atat la munte, cat si la mare se anunta temperaturi ridicate. Temperatura apei marii va ajunge la 25 de grade.

Fiecare femeie s-a întrebat, cel puţin o dată, dacă bărbatul de lângă ea are sentimente reale pentru ea. Din fericire, există mici amănunte la care poţi fi atentă pentru a vedea dacă ceea ce simte pentru tine este real. Citește mai departe...

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, desfasurarea scorului in prima partida a etapei cu numarul 4 a Ligii 1:

Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistență medicală din partea echipajelor SMURD, în urma violențelor din Piața Victoriei, de la mitingul diasporei, potrivit ISU București-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit în zona feței. În total, până la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de îngrijiri