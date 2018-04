Monitorul Oficial, trecut sub autoritatea Camerei Deputaților

Monitorul Oficial a trecut sub autoritatea Camerei Deputaților. „Regia autonomă Monitorul Oficial se organizează ca regie autonomă sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Editorul Monitorului Oficial este Camera Deputaţilor. Actele care se publică în Monitorul Oficial, partea întâi şi partea a doua, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor în copie certificate de către autorităţile emitente, sub […]