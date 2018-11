„Moon Hotel Kabul”, cu Florin Piersic Jr. in rol principal, va rula in cinematografele romanesti din 30 noiembrie - VIDEO

Lungmetrajul „Moon Hotel Kabul”, cu Florin Piersic Jr. şi Adrian Titieni în distribuţie, pentru regia căruia Anca Damian a fost premiată la Festivalul de la Varşovia, va rula în cinematografele româneşti din 30 noiembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Coproducţia România-Franţa a avut premiera internaţională la festivalul din Polonia în luna octombrie. Premiera din România va avea loc vineri, de la ora 19.30, la Cinema Pro, în prezenţa echipei şi a invitaţilor, apoi, de la finalul lunii, el va rula atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe 28 noiembrie, filmul va vea premiera americană la Brooklyn Academy of Music (BAM film), în cadrul ediţiei cu numărul 13 a festivalului Making Waves: New Romanian Cinema de la New York, în secţiunea „Women Directors”. „Am început să gândesc filmul când făceam documentarea pentru «Crulic» şi pentru «Muntele magic». Începuse să mă obsedeze relaţia pe care o au cu adevărul jurnaliştii de investigaţie de mare calibru: adevărul nu contează, noi putem să-l fabricăm, noi suntem Dumnezeul adevărului. Am gândit un subiect care să implice un jurnalist de investigaţie şi o relaţie întâmplătoare care să-l răscolească şi să-l întoarcă pe dos”, a transmis Anca Damian. Ivan este jurnalist de investigaţie. Cinic, el combină adevărul şi ficţiunea în reportajele sale. La finalul unei misiuni în Kabul, petrece o noapte cu Ioana, traducătoarea care l-a ajutat. Înapoi la Bucureşti, el află că ea a murit, fiind găsită cu venele tăiate. Scenariul „Moon Hotel Kabul” este scris de Lia Bugnar şi Anca Damian. Din distribuţie fac ...