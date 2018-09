Morgan Freeman se intoarce pe micile ecrane la patru luni de la acuzatiile de hartuire sexuala

Morgan Freeman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul si regizorul american Morgan Freeman va relua filmarile la National Geographic. Echipa de productie a documentarelor care il au in centrul atentiei pe Freeman a anuntat ca l-a acceptat inapoi pe actorul acuzat in acest an de hartuire sexuala. Morgan Freeman (80 de ani) va lucra din nou la documentarele The Story of God si The Story of Us. Reprezentantii postului de televiziune care produce si gazduieste emisiunile televizate au anuntat ca-l primesc inapoi pe Freeman. Actorul s-a aflat in mijlocul unui scandal cu tenta sexuala la sfarsitul lunii mai, cand opt femei l-au acuzat de comportament indecent si hartuire sexuala. Ancheta este inca in derulare. Vezi si: Dupa acuzatiile cu care se co ...