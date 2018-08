Mormantul poetului si pictorului William Blake, descoperit la Londra de catre detectivi amatori

Mormântul William Blake a fost descoperit la Londra de admiratori ai poetului şi pictorului britanic. O piatră funerară semnalând locul a fost inaugurată duminică. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Totul a început când Carol şi Luis Garrido, doi admiratori ai lui William Blake au vrut să meargă la mormântul scriitorului, la Londra. Ei au ajuns la cimitirul din Bunhill Fields, în centrul capitalei, dar nu au descoperit decât o piatră care semnala că trupurile lui William Blake şi al soţiei sale Catherine Sophia se odihnesc "aproape de aici". O inscripţie destul de vagă, de care cuplul s-a arătat indignat: "Am vrut să cunoaştem locul exact", a explicat Luis Garrido pentru cotidianul britanic The Guardian. După ce au răsfoit arhive şi planuri timp de doi ani, cuplul a reuşit să determine cu precizie unde se situează mormântul uitat al scriitorului decedat în 1827. A fost o victorie pentru cei doi pasionaţi. Luis Garrido, care a crescut în Portugalia, a mărturisit pentru The Guardian că "a decis să studieze engleza în special pentru a citi poemele lui", împrumutând misticismul de la Blake. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); O strângere de fonduri a fost organizată de Blake Society, care a reuşit să adune 30.000 de lire sterline, sumă care a ajutat la finanţarea unei pietre funerare. Aceasta a fost inaugurată duminică după-amiaza, la 191 de ani de la moartea sa, în cadrul unei ceremonii la care au participat admiratorii săi, printre care şi scriitorii Philip Pullman şi Tracy Chevalier, precum şi fostul arhiepiscop de Canterbury, Rowan Williams. Monumentul a fost sculpt ...