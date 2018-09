Morutan, olimpian! Schimbarea facuta de Dica in minutul 38 a resuscitat-o pe FCSB cu Hermannstadt, la Targu Mures

FCSB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a revenit de la 0-1 si s-a impus clar pe terenul de la Targu Mures in fata lui Hermannstadt, scor 3-1, si ros-albastrii isi asigura locul 1 si dupa etapa a 10-a. Dica a mototolit planul initial si l-a aruncat la cos. A facut bine, din moment ce o schimbare operata devreme l-a adus pe teren pe Olimpiu, un mijlocas sclipitor pe care-l uitase pe banca. 2015. FCSB celebreaza al treilea titlu la rand. Antrenor e Costel Galca si ros-albastrii bifeaza si Cupa Romaniei, si Cupa Ligii in aceeasi stagiune in care pun stapanire pe campionat. E corner? E gol! La Sibiu, edilii infiinteaza inca o echipa. Inter si Vointa tin de istorie, poate numele german Hermannstadt va avea mai mult noroc. Formatia nou-nascuta ...