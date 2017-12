Mos Craciun a ajuns si in Romania si a inceput sa imparta daruri

Moş Crăciun a ajuns în România şi a început să împartă daruriMoş Crăciun a început duminică cu Asia şi Oceania traseul său mondial de împărţire a cadourilor, potrivit site-ului de internet al Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) care îi urmăreşte în fiecare an deplasările pe globul pământesc, relatează Agerpres.Plecată de la baza sa din Polul Nord, trăsura trasă de reni a survolat Japonia la 14:03 GMT după ce a străbătut rapid Australia. În câteva ore din trăsura lui, a cărei traiectorie este vizibilă 3D pe site, Moş Crăciun a împărţit deja un miliard de cadouri, potrivit registrului NORAD.Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospaţială a creat în 1955 o linie telefonică destinată copiilor. Câţiva ani mai târziu a deschis site-ul (www.noradsanta.org) pentru a putea urmări în opt limbi străine poziţia în timp real a Moşului.În fiecare an NORAD dedică ziua de 24 decembrie pentru a-l urmări pe Moş Crăciun în timp ce împarte cadouri pe întreg globul pământesc. Numeroşi voluntari răspund în fiecare an la linia telefonică pentru copii. Iar contul său de Twitter, @NoradSanta, informează despre toate opririle lui Moş Crăciun.Această urmărire a traseului lui Moş Crăciun a devenit o adevărată instituţie în SUA.Originea operaţiunii NORAD, a cărei misiune este de fapt mult mai serioasă, datează de şase decenii când lanţul de magazine Sears a plasat un anunţ într-un ziar local din Colorado, oferind un număr la care Moş Crăciun putea fi sunat direct la telefon. Dar, dintr-o eroare de tipărire, numărul indica de fapt telefonul roşu al NORAD.Mirat de apelul unui copil care l-a întrebat la telefon dacă este Moş Crăciun, ofiţerul de serviciu s-a prins în joc şi i-a răspuns că da. El a dat instrucţiuni oamenilor lui să ofere informaţii despre localizarea lui Moş Crăciun şi a sunat chiar la un post local de radio pentru a anunţa că pe cer se vede un obiect zburător care seamănă cu o sanie.