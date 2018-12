Mos Craciun pe bicicleta“, un eveniment distractiv la Constanta

Clubul de ciclism Bilal vă invită să vă alăturați inițiativei lor de a dărui aripi de bucurie, colindând străzile Constanței pe bicicletă.Asadar, isuntinvitați toti iubitorii sportului pe doua roti, la o plimbare pe bicicleta, costumati in Mos Craciun a pentru a promova acest sport nobil.Vom fi bomboane si baloane, care vor fi vom oferi copiilor pe care întâlniți.Colindul pe doua roti porneste Duminica, 23 Decembrie 2018, ora 11:30 din fata Casei de Cultura.Plecarea va fi la ora 12:00.Traseul va fi urmatorul:PLECARE: Casa de Cultură - Bd 1 Decembrie 1918 - Bd 1 Mai (se ocoleste parcul de la gara) - Oprire în faţa Gării - Bd Ferdinand - dreapta str. Mihai Viteazu - stanga str. Traian - stanga Bd Tomis pe pista pentru biciclete - se va mergem pe pista pana in dreptul parcului din fata Salii Sporturilor unde se vor impartii bomboane si baloane - se continua deplasarea pe Bd Tomis - dreapta pe Bd Alexandru Lăpuşneanu - intrare in parcul de la City Park pe langă Mall - ieşire din parc pe la rondul de la Dobrogea - stânga pe Bd Aurel Vlaicu - SOSIRE la VIVO Constanta (fost Maritimo) unde se va intra în mall pentru a împărţi bomboane şi baloane copiilor.Evenimentul este autorizat de Primaria Constanta si vom avea sustinerea Politiei Rutiere Constanta si a Jandarmeriei Constanta, pentru ca plutonul de Mosi Craciuni sa fie in siguranta.Eveniment organizat de Club Bilal Constanta, Tomis Bike Constanta, BikeRehab Racing Team Constanta si Directia Judeteana de Sport Constanta.Sponsorul principal al acestui eveniment sunt partenerii nostri de la Vivo Constanta.Sursa foto: Facebook- Club Bilial Constanța