Mos Nicolae a venit cu daruri pentru 500 de copii din Delta Dunarii (galerie foto)

„Ca în fiecare an, mergem în anumite localități din județ, pentru a aduce astfel de daruri pentru cei mici. Am schimbat mereu traseul astfel încât, până la finalul mandatului, să ajungem în toate comunele din județul Tulcea. De această dată, ne-am aflat pentru al doilea an în Delta Dunării și am ales localități de pe brațul Sulina, după ce, anul trecut, am ajuns în zona Chilia Veche. Copiii au fost extrem de bucuroși de cadouri, fapt care nu poate decât să ne bucure și pe noi“, a declarat președintele Horia Teodorescu.