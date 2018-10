Moscova cere ca toate fortele straine, inclusiv Rusia, sa parasesca Siria

rusia in siria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane in Siria este contrara Cartei ONU. Interventia armatei ruse, inceputa in septembrie 2015, a permis fortelor siriene sa preia majoritatea pozitiilor rebelilor pe care acestia le-au ocupat inca din 2011. Agenti rusi expulzati din Olanda pentru spionaj, dupa un atac cibernetic de proportii Rusia are doua baze militare in Siria, una la Tartus, alta la Hmeimim si si-a consolidat prezenta ...