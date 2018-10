Motiune/PNL si USR cer demisia ministrului Justitiei si il acuza ca a trimis Romania in perioada Nastase-Stanoiu

PNL şi USR cer în moţiunea simplă intitulată "Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)" demisia din funcţie a lui Tudorel Toader şi îl acuză pe acesta, în 20 de puncte, că prin comportamentul său a "abandonat justiţia în mâna infractorilor" şi "a trimis România în trecut, în perioada Năstase-Stănoiu, în care dosarele se rezolvau în şedinţe de partid". "Pentru acest motiv ar fi trebuit să vă daţi demult demisia! Nu e târziu nici acum! (...) V-aţi făcut de ocară în faţa studenţilor, în faţa colegilor dumneavoastră de catedră pe care nu îi puteţi păcăli sau manipula, v-aţi făcut de râs în faţa întregii ţări, mai puţin a lui Liviu Dragnea & Co. Dumneavoastră sunteţi cel care aduce deservicii grave imaginii României în plan extern, nu atât prin vorbele pe care le rostiţi mai mult sau mai puţin meşteşugit, cât mai ales prin fapte! Degeaba afirmaţi prin fraze aşezate cu grijă că promovaţi independenţa justiţiei, că sprijiniţi lupta împotriva corupţiei, dacă prin fapte faceţi exact contrariul", se susţine în textul moţiunii. Autorii moţiunii îi reproşează lui Toader că "în afara unor vizite exotice, făcute pe bani publici (...), a desenării unor proiecte fantasmagorice cum este cartierul justiţiei din Bucureşti", a unor apariţii publice în care şi-a etalat "dorinţa de avea talent de povestitor", a afirmaţiilor publice prin care a "afectat independenţa sistemului judiciar", în afară de "lovitura" pe care încearcă să o aplice "luptei împotriva corupţiei" nu prea are cu ce se lăuda de când a devenit ministru. Punctual, printre altele, ministrul Justiţiei este acuzat că a promovat "politizarea justiţiei". "Este de notorietate că dumneavoastră aţi fost promotorul unor idei nocive de modificare a legilor justiţiei cum ar fi controlul absolut, concentrat în mâna ministrului justiţiei, pe numirile procurorilor de rang înalt, înfiinţarea unei direcţii speciale de anchetare a magistraţilor, trecerea Inspecţiei Judiciare în subordinea ministrului justiţiei etc. (...) Apoi ne-aţi adus aceste propuneri în Parlament, într-o mapă, nu sub forma unui proiect de lege asumat de Guvern, ci sub forma unor fiţuici pe care i le-aţi predat domnului Florin Iordache drept sursă de inspiraţie, după care v-aţi făcut nevăzut. Nu aţi mai trecut prin Parlament să vă exprimaţi opinia cu privire la aceste legi atât de importante, v-aţi spălat pe mâini. (...) Ce le-aţi spus, domnule ministru, colegilor din Comisia de la Veneţia? Că sunt nişte legi bune, că opoziţia şi marea parte a magistraţilor români sunt de rea-credinţă şi îi dezinformează, ori că nu înţeleg binefacerile acestor legi, că doar nu ne veţi spune acum că aţi criticat aceste legi? Nu aţi fost deloc jenat în faţa celorlalţi membri ai Comisiei de la Veneţia în postura de apărător al unor legi care slăbesc justiţia şi statul de drept din România?", se spune în cuprinsul moţiunii. Autorii textului îi mai transmit lui Toader că, în calitate de ministru al Justiţiei, în loc să analizeze "cu seriozitate" rapoartele organismelor internaţionale - Comisia de la Veneţia şi GRECO - şi să ţină cont de ele, le-a "ignorat complet" şi a pus la îndoială profesionalismul experţilor internaţionali care au întocmit aceste documente. Ministrul Justiţiei este criticat, totodată, şi pentru faptul că a girat "toate propunerile făcute de puterea actuală, în sprijinul infractorilor şi în defavoarea victimelor infracţiunilor" şi nu s-a sfiit să dea cu mâna sa "lovitura letală luptei împotriva corupţiei, propunând un text de modificare a infracţiunii de abuz în serviciu care reprezintă o dezincriminare mascată a acestei infracţiuni pentru cele mai multe situaţii întâlnite în practică". În acelaşi text, Toader este acuzat că "a reuşit performanţa negativă de a scoate magistraţii în stradă" şi de faptul că nu are timp să-şi aplece urechea la nevoile reale ale acestora. "Ocupat fiind cu ocrotirea drepturilor infractorilor, mai ales a politicienilor, nu aveţi timp să vă plecaţi urechea şi la nevoile reale ale magistraţilor. Nu le asiguraţi condiţii decente de muncă", susţin semnatarii moţiunii. De asemenea, în opinia acestora, prin cererea de revocare a procurorului-şef al DNA, prin declanşarea "la comandă" a procedurii de evaluare cu "intenţia neechivocă a revocării acestuia", Toader a ales să fie "de partea infractorilor, împotriva justiţiei, ceea ce este inacceptabil pentru un ministru al justiţiei!". Toader este acuzat, referitor la Inspecţia Judiciară, instituţia care anchetează şi sancţionează disciplinar magistraţii, că a făcut în aşa fel încât, "prin încălcarea legii, a Constituţiei, a prerogativelor Consiliului Superior la Magistraturii", să desemneze la conducerea acestei instituţii, "printr-o OUG cu dedicaţie, respectiv prin OUG 77/2018", pe o perioadă nedeterminată, persoanele agreate de acesta. Alte critici aduse ministrului se referă la faptul că nu a făcut nimic pentru a ajuta serviciul de probaţiune şi că nu a rezolvat problemele cu care se confruntă angajaţii din penitenciare. "Nu aţi făcut mai nimic în folosul justiţiei, ci aţi făcut suficient de multe şi de grave lucruri în defavoarea justiţiei, motiv pentru care, în finalul evaluării noastre, după ce aţi primit nota 4 (patru), vă rugăm să meditaţi dacă nu cumva a sosit timpul să vă luaţi în primire postul de notar sau să vă reîntoarceţi în avocatură să apăraţi infractori în mod onest, contra unui onorariu, nu pe bani publici!", se arată în moţiunea simplă a PNL-USR. Anunţul depunerii de către USR şi PNL a moţiunii simple intitulată "Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4" a fost făcut luni în plenul Camerei Deputaţilor de către deputatul Stelian Ion. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)