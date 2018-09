Motiunea impotriva ministrului de Interne a fost respinsa

carmen dan

Parlamentarii au respins motiunea simpla depusa de opozitie impotriva ministrului de Interne Carmen Dan, in legatura cu violentele din 10 august.

Plenul Camerei Deputatilor a respins motiunea cu 99 de voturi "pentru", 149 de voturi "impotriva" si trei abtineri.

Motiunea a fost depusa de PNL si intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”. Ea a fost dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor.

Ministrul Afacerilor Interne li s-a adresat marti parlamentarilor in plenul Camerei Deputatilor, cand a fost citita motiunea simpla impotriva sa, spunand ca in niciun stat civilizat fortele de ordine nu tolereaza violentele manifestantilor. Carmen Dan a subliniat ca in 10 august nu a fost un miting pasnic si ca au putut fi vazute incercarea protestatarilor de a patrunde in cladirea Guvernului si actele de vandalism ale unora dintre protestatari.

"Fiecare poate avea propria reprezentare a actiunilor din acea seara. Unii au vazut o violenta excesiva impotriva Jandarmeriei si un atac la adresa unei institutii fundamentale a Statului. Altii au vazut doar un miting pasnic si o actiune violenta a Jandarmilor. Nu, pe 10 august 2018 nu a fost un miting pasnic. Daca ar fi fost asa, lucrurile ar fi decurs ca la toate celelalte mitinguri si proteste pe care tot Jandarmeria Capitalei le-a gestionat in ultimii ani”, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.

E a spus ca in ultimul Jandarmeria Capitalei a gestionat 35 de misiuni de ordine publica cu risc ridicat, dintre care 25 au fost conduse de maiorul Cazan Laurentiu, comandantul jandarmilor din seara de 10 august.

Carmen Dan a recunoscut ca au existat si protestatari pasnici care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor.

De asemenea, ministrul de Interne a subliniat ca mitingul din Piata Victoriei nu a fost legal, nefiind asumat de nicio organizatie civica, astfel ca nimeni nu si-a asumat raspunderea legala. Mai mult, spune ministrul, protestatarii violenti au incercat sa intre in cladirea Guvernului si au savarsit acte de vandalism.

"Nu avem de-a face cu un protest organizat, asumat. Au fost remarcate modalitati atipice de actiuni fata de alte proteste cu care ne-am confruntat pana acum. In cele mai multe situatii, protestatarii nu s-au delimitat de persoanele violente, fapt care a ingrunat actiunea jandarmilor. Toata lumea a putut vedea incercarea de patrundere in cladirea Guvernului, actiunile exercitate asupra fortelor de ordine si actele de vandalism. Eventualele reactii individuale, agresive sau excesive ale jandarmilor vor fi cu siguranta sanctionate conform legii”, a spus Carmen Dan.

Ea a mai sustinut ca motiunea reprezinta o compunere lipsita de argumente rationale, un amalgam de scenarii, cu pasaje din presa.

"Am citit cu atentie compunerea dumneavoastra. Nici intonatia domnului deputat nu transmite ce trebuie sa transmita o motiune. Inteleg rolul opozitiei in politica si in Parlament, de criticare a puterii, insa ma asteptam ca opozitia sa aiba mai multa responsabilitate. Am remarcat o lipsa totala de argumente rationale. Absenta unor fapte si situatii concrete este pueril acoperita de un joc pueril, sustinut de un joc mediatic", a declarat ministrul Carmen Dan.

Dan a sustinut ca criticile sunt constructive in orice democratie, dar nu pe interese politice, meschine, de moment.

De asemenea, ea a sustinut ca interventia in forta a jandarmilor la protest se face in baza acordului verbal dat de prefect, redactarea ordinului de interventie facandu-se ulterior. Carmen Dan a spus ca in lege se vorbeste doar de aprobarea, de acordul dat de prefect unei actiuni, nu de semnarea unui document intitulat "ordin de interventie”. "Daca nu este prefectul acolo? Asteapta Jandarmeria sa vina pprefectul de acasa sa redacteze ordinul?”, a adaugat ministrul de Interne.

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a spus ministrului, la dezbaterea motiunii, ca are pe maini sangele oamenilor gazati si batuti la protestul din 10 august.

"Trebuie sa recunosc ca imi pare rau deopotriva ca de la acest microfon s-au spus minciuni si pentru ca, din nefericire, un ministru de interne, toamna, dupa ce sute de oameni au fost batuti, dupa ce milioane de romani au fost dezamagiti, dupa ce inca sute de romani sunt sub tratament, o doamna ministru de interne ofera de la tribuna Parlamentului mult tupeu, aroganta, pizma, afundandu-se in minciuna. Si vreau sa va spun un lucru doamna ministru de Interne, si va spun cu maxima responsabilitate: in urma discursului de astazi v-ati afundat tot mai mult in minciuna si veti fi trasa la fund deopotriva de colegii dumneavoastra de partid, pentru ca puneti intreaga responsabilitate pe umerii prefectului si, in acelasi timp, pe angajati din institutia pe care o conduceti, cu toate ca ati incercat sa-i cumparati prin promovare, prin functii in plus fara sa-i sanctionati adevaratii responsabili", a afirmat Turcan.

La randul sau, deputatul PMP Eugen Tomac a pulverizat in sala continutul unui spray, facand aluzie la interventia jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei, intreband-o pe Carmen Dan de la ce distanta ar trebui folosit gazul.

Liberalii arata in textul motiunii ca prestatia subordonatilor ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, in data de 10 august, poate fi rezumata cu urmatoarele patru afirmatii si ipostaze incontestabile: jandarmi intervenind cu indicativul ascuns (impotriva regulamentelor); jandarmi utilizand practici de interventie interzise (lovituri in cap); jandarmi actionand impotriva unei majoritati pasnice a protestatarilor; Jandarmeria intervenind in forta in baza unui ordin care nu exista legal in momentul interventiei.

Ei sun ca, intr-o tara normala, in care functioneaza raspunderea politica si morala, aceasta motiune se incheia aici, iar ministrul Afacerilor Interne, fara sa mai astepte un vot de blam din partea fiecarui parlamentar prezent, "ar fi plecat acasa, in intimitatea propriilor prize".

Potrivit semnatarilor motiunii, nu doar ca sefii Jandarmeriei nu au facut un pas in spate dupa actiunea din 10 august, ci unii chiar au fost avansati. Sebastian Cucos, fostul sef caruia i-a expirat mandatul, a fost numit, prin decizie a ministrului Afacerilor Interne, adjunct al actualului sef al Jandarmeriei, in asteptarea unei decizii CSAT,iar Laurentiu Cazan, cel care a coordonat actiunile jandarmilor ce au intervenit in Piata Victoriei, a fost imputernicit sa preia sefia Jandarmeriei Bucuresti.

Liberalii mai spun in textul motiunii ca PSD a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru dezbaterea evenimentelor din 10 august, a refuzat convocarea premierului pe acelasi subiect, a lasat fara cvorum de doua ori Comisia de Aparare de la Senat cand trebuiau audiate Speranta Cliseru si Carmen Dan. In plus, initial, PSD a lasat Comisia de Aparare de la Camera Deputatilor fara cvorum, iar peste o saptamana Carmen Dan s-a prezentat fara sa fie anuntata, pretinzand ca nu a fost invitata, desi fusese invitata, si cerand ca discutiile sa fie secretizate in baza unui raport clasificat, desi intrebarile parlamentarilor vizau exclusiv elemente de interes public, nu informatii sensibile.

