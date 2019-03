Motiunea simpla la adresa lui Tudorel Toader, votata miercurea viitoare

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis ca votul pe motiunea simpla prin care Opozitia cere demisia lui Tudorel Toader, sa fie dat in plenul de miercuri, 20 martie. Deputatii trebuiau sa voteze motiunea, inca de saptamana trecuta, insa PSD nu a asigurat cvorum, iar plenul a fost suspendat. Motiunea simpla initiata de PNL si USR la adresa ministrului Justitiei va fi votata in plenul Camerei Deputatilor din 20 martie, zi in care va fi votata si cea prin care Opozitia cere demiterea ministrului Eugen Teodorovici. Saptamana trecuta a fost dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor motiunea simpla initiata de Opozitie la adresa lui Tudorel Toader, insa sedinta in care trebuia sa se voteze a fost suspe ...