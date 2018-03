Motivare devastatoare pentru DNA in dosarul ginerelui fostului presedinte Traian Basescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura dura pentru Directia Nationala Anticoruptie, chiar din partea judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratii au publicat motivarea devastatoare a deciziei de achitare data la 1 noiembrie 2017, in dosarul ginerelui lui Traian Basescu. Radu Pricop fusese trimis in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, alaturi de omul de afaceri Sergiu Lucinschi. Potrivit Romania TV, magistratii sustin ca rechizitoriul intocmit de procurorii DNA nu s-a bazat pe probe, ci pe aprecieri generale asupra conduitei profesionale. “Curtea constata ca, pentru a dispune trimiterea in judecata a inculpatului P.R.P. sub aspectul infractiunilor anterior expuse, Parchetul a utiliz ...