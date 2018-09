Motivare INCENDIARA a ICCJ in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu: Șeful Senatului s-ar fi 'autoincriminat'

Inalta Curte a motivat inca o sentinta intr-un dosar mediatizat, cea in care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE), a fost achitat pentru infractiunea de marturie mincinoasa.

Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat recent sentinta in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor fictive din Teleorman, scrie Ziare.com.

Ambele dosare urmeaza sa se duca la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, unde se vor judeca apelurile.

S-ar fi autoincriminat

Practic, potrivit DNA, Tariceanu nu ar fi spus adevarul sau tot ce stia, in 2016, atunci cand a fost audiat in calitate de martor in dosarul privind retrocedarea Fermei Baneasa catre "printul" Paul.

In acest caz erau vizati mai multi fosti colaboratori sau apropiati ai lui Tariceanu, printre care consultantul Tal Silberstein, afaceristii Moshe Agavi si Dan Andronic, sau fostul sau consilier guvernamental, Marius Marcovici.

Dupa ce a analizat intregul dosar, Inalta Curte a aratat ca se impune o decizie de achitare in acest caz, deoarece, daca seful Senatului ar fi stiut de faptele din dosarul "Ferma Baneasa" si ar fi declarat tot, s-ar fi autoincriminat.

Asta dupa ce procurorii au scris despre Tariceanu in actele din Ferma Baneasa ca este o "persoana implicata in activitatea infractionala".

Practic, DNA ar fi avut suspiciuni ca seful Senatului ar fi fost implicat in acest caz, dar l-au audiat in calitate de martor.

"Daca inculpatul ar fi avut, intr-adevar, o relatie cu membrii grupului calificat de procuror ca fiind infractional si ar fi cunoscut activitatea acestora, intermediind intalniri cu alti politicieni aflati in conducerea statului dupa incetarea mandatului sau, politicieni cu care membrii grupului ar fi dorit sa intre in contact in vederea realizarii scopului pentru care s-ar fi constituit grupul, iar inculpatul ar fi cunoscut scopul acestui grup (asa cum rezulta din partea expozitiva a rechizitoriului), este evident faptul ca, daca ar fi facut declaratii de recunoastere, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton s-ar fi autoincriminat", motiveaza Inalta Curte.