Motive de ingrijorare pentru Elena Basescu. Avertismentul primit de la medici inainte sa devina mama pentru a treia oara

elenabasescu

Elena Basescu se pregateste sa devina mama pentru a treia oara. Cu toate ca a primit cu mare bucurie venirea pe lume a celui de-al treilea copil, fata cea mica a lui Traian Basescu are motive serioase de ingrijoare in privinta modului in care va naste.

In urma cu ceva timp, EBA a primit vestea cea mare, si anume ca va fi, pentru a treia oara, mama. Bucuria a fost extrem de mare pentru toata familia vedetei, desi Elena Basescu se afla de cateva luni intr-o relatie cu Catalin Tomata, tatal copilului.

Cu toate ca doreste o sarcina fara probleme, Elena Basescu are o un mare hop de care trebuie sa treaca. Acesta este reprezentat de modul in care aceasta va naste. Potrivit medicilor, fata cea mica a fostului presedinte nu poate sustine o a treia nastere prin cezariana.

Specialistii sustin faptul ca prin decizia de a naste prin cezariana, Elena Basescu se expune unui risc foarte mare. Acestia precizeaza ca o a treia interventie de acest tip poate duce la ruperea tesuturilor uterului.

Plusul care o salveaza partial pe Elena Basescu este faptul ca o perioada indelugata a facut foarte mult sport si si-a tonifiat abdomenul. Cu toate acestea, un risc exista, iar Elena Basescu pare sa si-l asume, dupa ce a decis ca vrea sa aduca pe lume al treilea copil prin cezariana.

Elena Basescu are alti doi copii din mariajul cu Bodan Ionescu. In prezent, Elena Basescu este intr-o relatie cu Catalin Tomata.

