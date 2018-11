Motivele pentru care aceasta romanca a decis sa emigreze in America la 50 de ani! Scrisoarea care te va pune pe ganduri

profesor matematic exceptional emigrat sua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In decembrie 2015, profesoara de matematica la Colegiul National "Traian" din Drobeta Turnu Severin, Manuela Prajea reusea sa se inscrie pe lista nominalizarilor pentru Global Teacher Prize. Aproape trei ani mai tarziu, performanta profesoarei de matematica nu a ramas fara ecou, din pacate nu in Romania, ci in Statele Unite ale Americii, unde preda in momentul de fata, la un liceu din Charlotte (Carolina de Nord). Intr-o scrisoare trimisa pressone.ro, Manuela Prajea explica motivele care au determinat-o sa emigreze, la 50 de ani, si despre noua ei viata. «Numele meu este Suzy Manuela Prajea, am 51 de ani si o familie de care imi este dor: fiul meu, frat ...