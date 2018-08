Motivele pentru care marea alianta anti-PSD nu se poate realiza

Daca pana la aparitia lui Liviu Dragnea in sufrageria sa de la Antena 3 as fi putut lua in calcul, teoretic, ca atacul asupra jandarmeritei la mitingul din 10 august a fost o intamplare, dupa acest moment, am convingerea absoluta ca atacul asupra jandarmeritei, la fel ca prezenta in piata a grupuril ...