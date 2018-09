Motivul CELEST pentru care domnul Dragnea va candida in Deal

Să cotrobăim nițel prin sinceritățile publice ale domnului Dragnea, mai mare peste patrie, partid și popor. Iată ce ne-a spus, la isprăvirea taifasului cu ghionți (puțini) de la Neptun: ”• eu am spus că nu am ca obiectiv ESENȚIAL în viață să candidez la alegerile prezidențiale • cel mai important lucru e ca Iohannis […] Articolul Motivul CELEST pentru care domnul Dragnea va candida în Deal apare prima dată în AM Press.