Motivul de-a dreptul stupid pentru care Elon Musk a fost dat in judecata

Elon Musk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elon Musk a vrut, in august, sa scoata compania Tesla de pe bursa. Fix acel moment, si un mesaj neinspirat, i-a adus acum un proces destul de serios. Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite ale Americii a decis sa-l dea in judecata pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla, pentru ca in august a exagerat cand a vorbit de scoaterea companiei de pe bursa. Acuzatia e de frauda si, ceea ce a pornit ca o gluma, ar putea fi o problema destul de mare pentru Musk. Elon Musk a anuntat pe 7 august, printr-un tweet, ca vrea sa scoata compania de pe bursa si sa o tina privata. Interesant e ca el a propus un pret de 420 de dolari. In cultura consumului de marijuana, 420 e un numar cu o semnificatie ...