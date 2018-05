Motivul HALUCINANT al crimei din Vama Veche. Care este legatura dintre criminal si victima. De la ASTA a pornit totul

Detalii noi ies la iveala despre crima din Vama Veche. Suspecul de crima, un tanar de 17 ani, cercetat si pentru trafic de droguri, a fost prins in timp ce voia sa fuga cu trenul.

In momentul in care a fost prins, acesta mai era cu doua fete si un baiat cu care a petrecut mai multe zile in statiunea Vama Veche.

Cu totii au fost saltati si dusi la audieri. Dupa mai multe ore de explicatii, adolescentul de 17 ani a fost retinut.

In aceasta dimineata, acesta a fost prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva.

Potrivit datelor din ancheta, suspectul si prietenii sai au dormit in autobuzul abandonat impreuna cu barbatul de 34 de ani din Buzau. Unul dintre tineri a povestit ca ei dormeau si cand s-au trezit, cei doi se bateau.

In fata oamenilor legii, presupusul criminal a povestit ca in timp ce dormea, barbatul l-a pipait si i-a facut avansuri si atunci i-a dat cu ceva in cap.

