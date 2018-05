Motivul halucinant pentru care infirmiera din Hunedoara si-a ucis fiul! Ce le-a spus anchetatorilor

O femeie de 58 de ani si- aucis fiul, miercuri dimineata (9 mai) si s-a autodenuntat dupa 12 ore. Ea este infirmiera la Sectia Pediatrie a Spitalului Municipal Lupeni. Femeia a fost retinuta de politisti, in timpul noptii. Femeia urmeaza sa fie adusa joi (10 mai) in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva. Criminala le-a spus anchetatorilor de ce si-a ucis fiul.

Ea le-a marturisit oamenilor legii ca l-a lovit cu un cutit pe barbatul de 36 de ani, pentru ca i-a cerut bani, el neavand un loc de munca. Femeia i-a reprosat ca este somer si ca traieste in continuare pe banii ei, apoi l-a lovit cu un cutit in piept. Ea a plecat apoi la serviciu, impreuna cu sotul ei, caruia nu i-a spus nimic. La intoarcerea acasa, femeia si-a marturisit fapta, apoi a sunat la 112 si s-a autodenuntat. Reprezentantii Spitalului din Lupeni, la care era angajata ca infirmiera, sustin ca nu a creat niciodata probleme.

Sotul femeii era in casa, dar nu a auzit nimic

„Faptuitoarea este o infirmiera, angajata la Spitalul Lupeni, in varsta de 58 de ani. Miercuri, in jurul orei 05.30, in contextul unui scandal domestic cu fiul sau de 36 de ani, fara ocupatie, potentat de faptul ca i-a cerut mamei lui bani si se pare de o agresiune comisa de catre fiu asupra mamei, aceasta a scos un cutit din bucatarie si l-a lovit in zona toracica, dupa care a plecat la lucru, cu sotul sau, care se pare ca nu a auzit nimic. Miercuri, in jurul orei 17.00, dupa ce au venit de la serviciu, i-a relatat sotului ca ar fi comis aceasta crima. Autoarea a sunat imediat la 112 si s-a autodenuntat”, a declarat, Gina Monica Cibian, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, pentru Mediafax.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.