Motivul halucinant pentru care Rebeca a plecat de acasa. Fata de 14 ani din Timisoara a fost gasita dupa 7 zile

Rebeca, adolescenta disparuta de 8 zile de acasa, a fost gasita marti noaptea la Lugoj, iar motivul pentru care sustine ca a plecat de acasa e halucinant. Fata de 14 ani a fost descoperita de o patrula de politie pe o banca, intr-un parc.

Ajunsa acasa, ea le-a spus parintilor ca in urma cu o saptamana a visat ca trebuie sa plece de acasa. Asa ca atunci cand a ajuns la Timisoara, dupa ce petrecuse de Paste cu familia, la tara, si-a luat rucsacul de scoala, a apus in el haine de schimb si a iesit pe usa.

Nu a mai fost vazuta de atunci si nici nu a mai raspuns la telefonul mobil. Hainele pe care le luase cu ea au fost cele in care era imbracata atunci cand a fost gasita.

Parintii fetei nu cred povestea acesteia despre plecarea de acasa, mai ales ca inainte sa iasa pe usa, acum o saptamana, a primit un telefon. In plus, ea are usoare zgarieturi la cap.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.