Motivul impresionant pentru care un soldat statea in pozitie de salut pe marginea soselei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Erin Hester, o tanara din Kentuky, se intorcea acasa de la serviciu, intr-o zi ploioasa si friguroasa, cand a vazut pe marginea drumului un soldat in pozitie de salut. Nestiind ce se intampla, femeia a parcat si a asteptat cateva minute, timp in care soldatul a ramas nemiscat in ploaie, in ciuda faptului ca se udase pana la piele. Cand a vrut sa il intrebe ce se intampla, Erin a observat o coloana de masini ce venea din sens opus. Era vorba de un cortegiu funerar care inainta incet, cu farurile aprinse. Abia atunci femeia a inteles ce se intampla si a fost impresionata pana la lacrimi de gestul soldatului. Erin a povestit intreaga intamplare pe contul sau personal de , iar postarea ei s-a viralizat instant. „Intotdeauna m ...