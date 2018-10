Motivul incredibil pentru care Alex Velea nu poate fi inca tata si-n acte! Castellano a respins notificarea primita de la instantele din Romania

antonia velea copii

La finele lunii aprilie, Alex Velea castiga in instanta procesul de paternitate a celor doi fii ai Antoniei, Dominic Andrei si Akim-Alexandru. Cei doi copii poarta insa si-n prezent numele de Castellano si nu Velea.

Pe 24 aprilie, Alex Velea era declarat, oficial, tatal celor doi copii dupa ce instanta a solutionat pozitiv procesul de paternitate pe care acesta l-a deschis. Tot atunci, completul de judecata a dispus modificarea numelui minorilor, dupa numele tatalui, respectiv Velea. Cu toate acestea, cei doi baieti ai Antoniei si ai lui Velea poarta si acum numele de Castellano.

Motivul? Comunicarea hotararii judecatoresti catre Primaria Sectorului 1, unde au fost inregistrati cei doi minori, nu a putut fi facuta, intrucat notificarea trimisa la adresa din Italia a lui Vincenzo Castellano, sotul Antoniei, nu a fost nici acum semnata!

„Pur si simplu a respins-o. Nu a semnat ca a fost instiintat. Castellano are dreptul la apel in timp de 30 de zile dupa ce semneaza notificarea! Cu siguranta ca nu o sa faca acest apel. Nu are motive. Doar ca trebuie respectata procedura. Mai precis, sentinta judecatoreasca va putea fi comunicata la Primaria Sectorului 1, pentru a face mentiunea in actele minorilor, abia dupa ce se face dovada ca a trecut termenul de apel pentru parat”, au declarat surse judecatoresti pentru Libertatea.

Dat fiind faptul ca baietii Antoniei nu poarta numele de Velea, ei nu au fost botezati nici pana in momentul de fata!

Divortul, amanat la nesfarsit

Tot din cauza lipsei unor proceduri, Antonia este casatorita si-n acest moment cu Vincenzo Castellano. Artista si-a refacut insa viata si are doi copii cu Alex Velea. Abia recent, instantele din Italia si-au dat ok-ul pentru efectuarea unei anchete sociale la domiciliul tatalui, unde locuieste Maya, fiica Antoniei din casatoria cu Vincenzo Castellano.

