Motivul pentru care Cosmina Pasarin nu vrea un copil

Cosmina Pasarin este unul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Bruneta este inca singura, insa nu se grabeste sa faca pasul cel mare. Mai mult, ea a dezvaluit si care este motivul pentru care nu vrea un copil, prea curand.

„Este si putin ciudat pentru ca nu poti spre exemplu in luna a sasea de sarcina sa mergi sa mai prezinti evenimente. Ar insemna sa iau o pauza foarte mare, pe care nu mi-o permit. Prefer sa mai stau singura pana cand va veni persoana potrivita. (…) Am doua laturi, una foarte sensibila si una care ma face sa par cum ati zis voi. Sunt foarte sensibila si cred foarte mult in dragoste, in oamenii potriviti. Cred in ideea de familie, dar nu am facut un scop din acest lucru”, a spus Cosmina Pasarin la Antena Stars.

Cosmina a dezvaluit si care este secretul pentru o silueta impecabila. „Mananc de toate, dar am grija sa fie in portii mici, nu va ganditi ca sunt foarte mici. Fac sport acasa, dar nu apuc sa fac tot timpul. Am avut o perioada destul de plina in evenimente, am fost la Sinaia, la Iasi, la Arad, dupa astfel de evenimente sunt destul de obosita. Am norocul de a trece prin mai multe zone”, a mai spus Cosmina Pasarin.

Cosmina Pasarin este, fara indoiala, una dintre cele mai petrecarete vedete autohtone. Sau cel putin era. Pana de curand, bruneta facea turul cluburilor si pierdea noptile prin prisma meseriei pe care o avea. De ceva vreme insa, Cosmina Pasarin a renuntat la viata de noapte, prezentand acum diverse evenimente.

