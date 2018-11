Motivul pentru care fiica lui Irinel Columbeanu nu vrea sa se mute in America

moni cu irina

Anul acesta, Irina si Monica Gabor au petrecut mult timp impreuna, fetita stand o perioada lunga de timp in America, alaturi de noua familie a mamei ei. Chiar daca ii place foarte mult acolo, aceasta nu este hotarata sa se mute definitiv alaturi de Moni, iar motivul este Irinel Columbeanu, de care este foarte atasata.



Ii place foarte mult in America si, in curand, se va muta aici. Nu stiu exact cand, dar ii las pe ei sa decida, pentru ca la urma urmei, Iri a crescut-o si am sfatuit-o sa se consulte cu tatal ei, pentru ca nu vreau sa fiu atat de egoista si sa spun: „Vino aici, ca aici e mai bine'. N-am facut-o nicio secunda, nu sunt genul care sa…Nu pot sa nu apreciez ce a facut Iri pentru ea si ce face in continuare. Si face sacrificii mari, si financiare, si de tot felul. Nu vreau sa o iau pe Irina de langa el si el sa ramana singur', spunea Monica Gabor recent



Cu toate astea, fetita nu doreste sa iti neglijeze tatal. 'Tine foarte mult la el si de aceea, vrea sa il vada des. Nu va ramane definitiv in America sau cel putin asa le-a spus apropiatelor', au dezvaluit persoane din preajma afaceristului, potrivit Wowbiz.



Toata vacanta de vara, Irina Columbeanu a fost alaturi de mama ei, dar si de fratele vitreg, in America. Cei trei s-au inteles de minune si au petrecut mult timp impreuna. Acum, dupa ce Irina s-a intors in Romania, Monica Gabor ii acorda mult timp fiului lui Mr. Pink si se ocupa de educatia acestuia.

