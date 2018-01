Motivul pentru care Finlanda cere Uniunii Europene sa renunte la ora de vara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite AP. Ministrul finlandez al Transporturilor si Comunicatiilor, Anne Berner, a anuntat vineri intr-un mesaj pe Twitter ca obiectivul Guvernului "va fi abandonarea acestei practici intr-o maniera uniforma la nivelul UE". Niciun stat membru UE nu poate pune capat in mod unilateral practicii de a da ceasurile cu o ora inainte in timpul lunilor de vara, fiind nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre. Insa finlandezii se declara nemultumiti de aceasta practica pentru ca nu vad care sunt beneficiile pentru ei. In Finla ...