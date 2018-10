Motivul pentru care Loredana Chivu a fost saltata de DIICOT. Blondina se afla sub control judiciar

loredana chivu2

Loredana Chivu a fost saltata de DIICOT in calitate de suspect in cazul unei fraude cu carduri bancare. Conform spynews.ro, si iubitul Loredanei Chivu, Mihai Colesnicov, a fost saltat de DIICOT, in acelasi caz de frauda.

Conform surselor judiciare, Loredana Chivu a fost deja pusa sub acuzare intr-un dosarul de frauda bancara. Loredana Chivu ar fi complice la savarsirea unor prevazute la articolul 365 din Codul Penal.

Blondina a apelat la skimming, o procedura ce consta in montarea de dispozitive la bancomate sau POS-uri, prin care sunt copiate datele de pe benzile magnetice ale cartilor de credit care, ulterior, pot fi folosite pentru inscriptionarea unor noi carti de credit, cu care se fac extrageri de numerar.

Loredana Chivu a primit skimming de bancomat, pe numele ei, din Olanda, dar a declarat ca sunt pantofi. In acest moment, Loredana Chivu se afla sub control judiciar si nu are voie sa paraseasca tara.

