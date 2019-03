Motivul pentru care Mircea Radu tine post de 12 ani. Are legatura cu o vindecare miraculoasa

Mircea Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Radu, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, tine toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera tara in lung si-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase si talente autentice, nu-l impiedica sa respecte si sa urmeze postul Pastelui care abia a inceput. “Tin post de 12 ani, din 2006. Imi amintesc cum, la ultima deplasare cu caravana “Din dragoste”, in Italia, pentru ca se nimerise tot in postul Pastelui, mancarea mea de baza era paine cu rosii uscate si masline. O bunatate! Nu mi-este greu sa tin postul deloc. Si iti mai zic ceva. Eu, care sunt un mare gurmand si mancator de carne, cand intru in ...