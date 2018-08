Motivul pentru care Serena Williams nu va aniversa ziua de nastere a fiicei sale

PNL și PMP solicita comisie de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane Deputaţii PNL şi PMP au iniţiat joi demersurile pentru înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă în cazul gestionării ...

Romica Țociu a slabit șase kilograme pentru "Te cunosc de undeva!" Romică Țociu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, din 8 septembrie, de la ora 20.00, în postura de concurent la "Te cunosc de undeva!", a făcut multe schimbări în privința înfățișării pentru acest show. Mai întâi de toate, a slăbit șase kilograme. A ținut dietă câteva săptămâni, iar rezultatele nu au întârziat să […]

O noua aplicație pentru șoferi lansata de Uber in Romania Conform informațiilor oferite pe site-ul companiei, această nouă aplicație pentru șoferi lansată de Uber îi va ajuta pe aceștia să câștige mai mult și să aibă acces la informații în timp real. Aplicația se dovedește a fi un adevărat asistent al șoferului, ajutându-l pe acesta pas cu pas. Reprezentanții companiei susțin că au colaborat cu […]

Casa inteligenta – moft sau necesitate? Atunci cand cautam informatii despre Smart Home vom gasi o serie de informatii care mai de care mai SF despre locuinta viitorului si despre cat de necesara va fi ea pentru omenire. De fapt, Smart Home sau casa inteligenta defineste o casa automatizata. Este vorba despre acea casa in care nu mai controlezi manual aerul […]

ANAF: In ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis in numele ANAF SMS-uri aparent inofensive, dar care ar putea ascunde o frauda Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - precizează joi, într-un comunicat, că nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a-i informa cu privire la situaţia fiscală personală.

Kovesi a plecat, scandalul ramane: Adjunctul DNA, la judecata CSM Procurorul-şef adjunct al DNA, Marius Iacob, şi procuroarea Carmen Ricu ajung miercuri, 5 septembrie, la judecata Secţiei pentru procurori a CSM, în scandalul stârnit de cazul procuroarei Mihaiela Iorga Moraru.Inspecţia Judiciară (IJ) a exercitat în luna mai o acţiune disciplinară faţă de procurorul ...

Tineri prinși cu droguri asupra lor pe litoralul romanesc Patru tineri au fost depistaţi de jandarmi, la Vama Veche, în perioada 28 - 30 august, având asupra lor substanţe halucinogene, cercetările fiind continuate de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au informat joi reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis", ...

Informatii importante pentru toti romanii! Ce se intampla daca in urma recalcularii va rezulta o pensie mai mica Proiectul noii Legi a pensiilor a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Sef...