Motivul pentru care Stan a refuzat sa mearga la inmormantarea lui Bran. „El ar intelege…” . Cum aratau cei doi la batranete

Stan Laurel si Oliver Hardy s-au intalnit prima oara in anul 1919 si au jucat impreuna in filmul „The Lucky Dog", iar de atunci doar moartea a putut sa ii mai desparta. In vara lui 1957, Oliver a murit la varsta de 65 de ani, dupa ce suferise deja doua infarcturi. Opt ani mai tarziu, in 1965, a murit si Stan in urma unui atac de cord. Avea 74 de ani si a fumat ca un turc intreaga viata. Cat a trait, spunea mereu glumind ca „Daca vad pe careva trist la moartea mea, jur ca nu mai vorbesc cu el in viata mea". Cu toate acestea, Stan nu a putut sa isi ascunda tristetea cand si-a pierdut cel mai bun prieten, pe Oliver. "Lumea a pierdut un geniu al comediei, iar ...