Motivul pentru care USR-ul a boicotat Referendumul pentru familie? Un cunoscut gay, pe listele pentru europarlamentare

Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) vrea sa-l trimita in Parlamentul European pe Adrian Coman, fost presedinte al Asociatiei Accept, devenit faimos dupa ce impreuna cu „sotul" sau american, a cerut statului roman sa-i fie recunoscut „mariajul" contractat in Belgia. Dezvaluirea a fost facuta de un fost membru al USR, care mai spune ca promovarea lui Adrian Coman face parte din planul formatiunii de a-si impune agenda LGBT in Romania. Conform membrului respectiv, Adrian Coman va candida la europarlamentare din partea diasporei romane din SUA. USR a fost singurul partid parlamentar care s-a opus fatis Referendumului pentru Casatorie, desfasurat pe 6-7 octombrie. Nesimtirea a ajuns la ...