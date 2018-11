Motivul real pentru care persoanele decedate sunt ingropate la o adancime de 2 metri

Traditia ingroparii mortilor la 2 metri adancime vine din Anglia secolului XVII google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu siguranta v-ati pus nu o data intrebarea de ce sunt ingropati mortii la doi metri adancime. Ei bine, aceasta traditie se trage din 1655, cand intreaga Anglie a fost devastata de ciuma. In acele vremuri tulburi, oamenilor le era frica de raspandirea infectiei. Din aceasta cauza, primarul de atunci al Londrei a emis un decret special care prevedea ca mortii sa fie ingropati la 2 metri sub pamant pentru a evita raspandirea infectiei. Multi au pus la indoiala decizia, fiindca infectia era raspandita in primul rand de insecte si apoi de cadavre. Cu toate acestea, respectivul standard a ramas valabil pana in zilele noastre. De exemplu in Sta ...