Motivul secret pentru care printul Harry si Kate Middleton sunt atat de buni prieteni

De cate ori nu i-am vazut impreuna la toate evenimentele oficiale ale Casei regale, zambind, razand, parand ca se simt excelent unul in prezenta celuilalt? Este laudabil faptul ca printul Harry si ducesa de Cambridge se inteleg de minune, insa care sa fie realul motiv al acestei relatii fara cusur?

Editorialista Amanda Killelea, de la tabloidul britanic Mirror, le-a analizat relatia celor doi cumnati, evidentiind motivele armoniei dintre cei doi. Se pare ca unul dintre motive ar fi faptul ca Harry a crescut de la o varsta foarte frageda fara o figura materna, iar alegerea fratelui sau in ceea ce o priveste pe Kate, ar fi fost cu siguranta pe placul mamei lor.

In plus, cei doi se stiu de mai bine de 13 ani, de cat timp dureaza povestea de iubire dintre Kate si William. Asadar, relatia lor a trecut si prin bune, si prin rele, iar aceste lucruri nu au facut decat sa-i uneasca.

Iar daca analizam ”poza de familie” a Casei Regale, putem observa ca de fiecare data Kate este flancata de William si Harry, care in permanenta este la doar doi pasi de cea care va purta coroana Marii Britanii.

Cel mai recent exemplu in acest sens este ceremonia de aniversare a 90 de ani de la nasterea Reginei Elisabeta a-IIa. Harry, cunoscut ca un impatimit al distractiei, un mare cuceritor si aventurier si Kate au ras mai tot timpul, iar ”vinovat” de buna dispozitie a fost fratele mai mic al Printului William.

Si William si Harry, desi erau micuti, stiu foarte bine ca mama lor, regretata Printesa Diana, nu s-a bucurat de sprijin la Palatul Regal, din momentul in care i-a trecut pragul, in 1981, atunci cand l-a luat de sot pe Printul Charles. Si William si fratele sau au hotarat ca ducesa de Cambridge sa nu indure acelasi tratament departe de casa si fac tot ce le sta in puteri pentru a o face pe Kate sa se simta parte din familie.

”Harry este foarte sensibil in ceea ce priveste faptul ca ducesa de Cambridge trebuie sa faca fata unui rol pentru care nu a fost nascuta. Realizeaza ca exact asta s-a intamplat si cu mama lui, numai ca ea era mult mai tanara. Este alaturi de Kate si isi da seama prin ce trece. Si nu este atat de usor pe cat pare pentru Kate”, apreciaza expertul in probleme ale Casei Regale, Ingrid Seaward.

Din momentul in care Kate s-a logodit cu William, in 2010, Harry (31 de ani), a fost un confident constant si prieten al cumnatei lui.

Iar dupa nunta regala din 2011, Harry a devenit si mai constient de rolul pe care il joaca in viata lui Kate: ”O sora mai mare este ceva foarte dragut. Am ajuns sa o cunosc destul de bine pe Catherine, iar acum ca a devenit parte din familie, sunt foarte nerabdator sa o iau sub aripa mea protectoare. Sau poate ea ma va lua sub aripa ei protectoare”, declara Harry in 2011.

