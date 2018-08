Movie nights se muta la Central Park Wine Festival. Patru zile de cinema in aer liber, oferite de Iulius Mall

Experientele cinematografice in aer liber oferite de Movie Nights continua, intr-o editie speciala! In acest week-end, ne dam intalnire cu cinefilii la Wine Festival, in Parcul Central.

Pentru acest week-end, Movie Nights se muta din Iulius Parc la Central Park Wine Festival, cel mai mare eveniment din Romania dedicat vinului, gastronomiei, culturii si muzicii, care se desfasoara in perioada 30 august – 2 septembrie 2018. In fiecare seara, de la ora 20.00, Iulius Mall ii invita pe vizitatori sa se bucure de experienta cinematografica in aer liber, in compania licorii lui Bacchus. Joi, cinefilii vor urmari „Belgica”, o drama in regia lui Felix van Groeningen, care a castigat premiul pentru cea mai buna regie de film international la Sundance 2016. Filmul este bazat pe povestea reala a unui bar pus pe picioare de doi frati, Belgica, ce devine o oprire obligatorie in viata de noapte a orasului.

Vineri, la Movie Nights de la Central Park Wine Festival se va spune „The History of Love” (Povestea Iubirii). Bazat pe bestseller-ul cu acelasi nume, scris de Nicole Krauss, filmul urmareste povestea de dragoste dintre doi tineri evrei din Polonia, pe care ororile celui de-al doilea razboi mondial par sa-i desparta pentru totdeauna. Regia este semnata de Radu Mihaileanu.

„Clouds of Sils Maria” (Nori peste Sils Maria) se vede sambata. In regia lui Olivier Assayas, pelicula este despre o actrita cunoscuta pe plan international, invitata sa joace intr-o repunere in scena a piesei care a facut-o celebra cu doua decenii in urma. Insa, de aceasta data, joaca rolul personajului mai varstnic. Filmul surprinde trairile emotionale desprinse din ipostaza de a fi de cealalta parte a oglinzii, fata in fata cu o tanara speranta, care interpreteaza rolul care a consacrat-o.

Programul Movie Nights la Central Park Wine Festival continua duminica, cu proiectia filmului „Reminder” (Fragmentar). Drama, in regia lui Omer Fast, are in centrul atentiei un tanar care, in urma unui grav accident, incearca sa-si reconstruiasca trecutul din amintiri fragmentate. Eforturile sale devin obsesive si sa il conduc la actiuni extreme.

Movie Nights este un eveniment organizat de Iulius Mall Cluj, cu sprijinul Festivalului International de Film Transilvania. Aceasta editie este una speciala, organizata la Central Park Wine Festival, un eveniment ce propune patru zile cu degustari de vinuri romanesti si internationale, street food, activitati culturale si muzica live.

