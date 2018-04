Mr. Pink si-a extins afacerile in Romania, dar n-a ales-o pe Monica Gabor sa-l reprezinte

La patru ani de cand Monica Gabor ii ceda drepturile marcii fostului sau avocat, Ionut Dojana, Mr. Pink si-a extins afacerile in Romania. Bauturile sale energizante vor fi expuse miercuri intr-un stand din Capitala, cu ocazia unei gale fashion.

De-a lungul vremii, Monica Gabor s-a implicat activ in afacerile iubitului sau milionar.

De altfel, in urma cu ceva ani, ea a fost cea care s-a ocupat chiar de un eveniment grandios, de lansare a bauturii energizante a acestuia, care a avut loc in America. Si la care au participat invitati de marca, printre care si familia lui Michael Jackson, mai precis sora acestuia, La Toya si copiii fostului megastar.

Desi Moni a facut loby pentru aceasta si-n Romania, ea tinand o cutie in mana, la fiecare ”aterizare” a sa pe aeroportul international Henri Coanda, ei bine, bautura energizanta pe baza de ginseng nu a fost adusa pentru a fi comercializata si in tara sa natala.

Mr. Pink, in cluburile din Timisoara si Suceava

Pana acum insa. Mai precis, Mr. Pink si-a extins afacerile in Romania. Bautura a fost introdusa deja in cateva cluburi de la noi, din Timisoara si Suceava, iar miercuri va fi expusa la un stand dintr-un mall din capitala, cu ocazia unei gale fashion. Supriza insa! Cea care se va ocupa de acest business in Romania nu va fi Monica Gabor. Franciza i-a fost data unui om de afaceri roman, necunoscut insa publicului autohton, iar omul de legatura este Monica Apostol, prietena cea mai buna a iubitei milionarului chinez.

”Moni nu are timp sa se ocupe. Ea nu poate sta atat de mult in Romania”, ne-au dezvaluit persoane din anturajul vedetei.

Moni ii cedase drepturile avocatului Ion Dojana

Bautura energizanta ar fi putut patrunde cu mult timp inainte, in Romania. Doar ca Monica Gabor i-a cedat drepturile de a o comercializa fostului sau avocat, Ion Dojana, cel care a aparat-o in procesul de divort cu Irinel Columbeanu. Cum acesta nu a concretizat nimic in acest sens, milionarul chinez a decis ca afacerea sa o lase pe mainile unui alt roman, care va si investi totodata, pentru a o pune pe picioare si pe meleagurile autohtone.

