Muftiul Iusuf Murat explica de ce nu se mai construieste Marea Moschee

Zodiile care isi vor rezolva problemele financiare. Castiguri substantiale, peste noapte! Problemele financiare sunt adesea un factor de stres. Lisa banilor îi determină pe oameni să se simtă triști, anxioși, iar atunci când situația nu își găsește rapid o rezolvare, există posibilitatea să apară chiar și depresia. Citește mai departe...

Doi muncitori ai Complexului Energetic Oltenia s-au electrocutat. Vor fi adusi la Bucuresti, in stare grava Doi muncitori care reparau un panou electric la o unitate a Complexului Energetic Oltenia din Rovinari s-au electrocutat. Amandoi au suferit arsuri grave.

Povestea lui "Lucky", omul trimis in Germania sa-l anihileze pe realizatorul radio Emil Georgescu Liviu Tofan, unul dintre jurnaliştii care au lucrat în perioada comunistă la secţia română a postului Radio Europa Liberă, a descris în revista „Caietele CNSAS" istoria unui român originar din Sibiu care a

Cum arata „micutza" lui Micutzu! Iubita comedianului este moldoveanca Micutzu, așa cum este cunocut simpaticul comedian, are o iubită tânără! Moldoveanca i-a furat inima lui Cosmin Nedelcu, iar cei doi par că se potrivesc de minune. Bruneta este statură și cu două capete mai mică decât el. Dumitrița, de profesie inginer, este din Chișinău. Moldoveanca este iubita lui Cosmin Nedelcu, zis Micutzu, unul dintre

Costel Enache: „Puteam caștiga in Gruia, dar era nedrept!" Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că remiza pe care elevii săi au obțint-o în Gruia cu CFR Cluj este una mare. „Nu am făcut un joc spectaculos, dar am avut un adversar care se află în alt moment al pregătirii. E normal, ei au început mai devreme, au avut Supercupa, au

Valeriu Iftime: „Punctul de la Cluj ne da speranțe!" Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani s-a declarat optimist după punctul pe care trupa pregătită de Costel Enache l-a obținut în Gruia cu campioana CFR Cluj. Printre cei evidențiați de finanțatorul echipei s-au numărat goalkeeperul Eduard Pap, fundașul stânga Aristeidis Soileidis și atacantul Cătălin Golofca. „Sunt mulțumit de punctul obținut și cred că echipa poate câștiga

Iordanescu jr. „Ne-a lipsit șansa!" Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj a pus semieșecul de pe teren propriu din prima etapă cu FC Botoșani pe seama ghinionului. „Am întâlnit o echipă omogenă, care a încercat să înscrie pe contra-atac. Pentru asta, aveam nevoie de posesie şi să încercăm să punctăm. Am reuşit să înscriem, iar de acolo lucrurile

CFR Cluj, doar remiza in Gruia cu FC Botoșani! CFR Cluj a debutat cu stângul în noul sezon competițion al Ligii I. Echipa pregătită de Edward Iordănescu nu a reușit decât o remiză, 1-1 (1-0) în Gruia cu FC Botoșani. Prima repriză a aparținut în totalitate ardelenilor care au marcat un gol și și-au mai creat alte câteva ocazii mari. Doar intervențiile lui Pap

SCUFUNDAREA vehiculului amfibiu intr-un lac din Missouri: Bilantul a ajuns la 17 morti, printre care noua persoane din aceeasi familie | VIDEO Cel puţin 17 persoane au decedat, inclusiv nouă membri ai unei singure familii, după ce un vehicul amfibiu pentru turişti s-a scufundat joi seară în timpul unei furtuni pe lacul Table Rock din apropierea oraşului Branson, statul american Missouri, informează agenţia de ştiri Dpa.