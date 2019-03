Mugur Isarescu aertizeaza: "Daca intram nepregatiti in zona Euro, problemele se agraveaza”

Mugur Isarescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea „Ovidius” din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva, se pot si agrava. „O sa vedeti ca nu toate tarile sunt fericite in zona euro, ceea ce inseamna ca intrarea in zona euro nu mai este un panaceu (...) Intram nepregatiti, nu numai ca nu se rezolva problemele, dar se si agraveaza. Esentiale sunt vointa si sustenabilitatea unor eforturi in domeniul convergentei economice. (...) Necesitatea asigurarii unui grad ridicat de convergenta sustenabila, a ...