Mugur Isarescu: "Avem dezechilibre comerciale si nu le corectam"

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 2,7%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale. Conform BNR, este anticipata o temperare, pe fondul reducerii semnificative a contributiei inflationiste a componentelor exogene, in timp ce la nivelul inflatiei de baza este preconizat sa se acumuleze presiuni, cu precadere in anul 2019. Rata anuala a inflatiei IPC va ramane in interiorul intervalului tintei de la inceputul anului 2019 si pana la orizontul proiectiei. Dezechilibrele comerciale, in contextul unui excedent de ce ...