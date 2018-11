Mugur Isarescu DEMONTEAZA obsesia creșterii Robor: 'Cand a aparut, am rasuflat usurat ca scapam de obsesia cursului'

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spulberă speculațiile privind implicarea băncii naționale în creșterea Robor. După ce valorile indicelui care dictează cuantumul ratelor plătite de românii cu credite au devenit subiect de presă zilnic, Isărescu a venit cu precizări.

"În mod normal, aş fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Naţională şi industria bancară. Colaborarea e legată chiar de compliance şi aş discuta-o în contextul acestei noi vedete care domină, de un an de zile, o parte din dezbaterea publică - dobânda ROBOR. Când a apărut, am răsuflat uşurat că scăpăm de obsesia cursului, dar, după un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR. Ce probleme avem aici? În primul rând, ROBOR este un produs al dumneavoastră, al pieţei, care a ajuns o problemă a noastră, a Băncii Naţionale. Noi îl calculăm (ca să-i dăm credibilitate), pe baza unui regulament de piaţă aprobat de BNR, dar cu datele dumneavoastră. La fel procedăm şi cu cursul - Cursul pieţei valutare de la Bucureşti calculat de Banca Naţională a rămas Cursul Băncii Naţionale. Şi mai auzi: 'Banca Naţională a cotat...' - sunt 20 de ani de când tot spunem că BNR nu cotează nicio monedă, cel mult intervine pe piaţă; dumneavoastră cotaţi, faceţi tranzacţii", a spus Isărescu în deschiderea unui eveniment de profil, conform România TV.

