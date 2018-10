Mugur Isarescu: "Dupa un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR"

Mugur Isarescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ROBOR-ul a devenit o noua vedeta care domina dezbaterea publica de un an, a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in deschiderea evenimentului Banking Compliance Summit, mentionand ca initial a crezut ca a scapat de obsesia cursului de schimb. "In mod normal, as fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Nationala si industria bancara. Colaborarea e legata chiar de compliance si as discuta-o in contextul acestei noi vedete care domina, de un an de zile, o parte din dezbaterea publica - dobanda ROBOR. Cand a aparut, am rasuflat usurat ca scapam de obsesia cursului, dar, dupa un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR. ...