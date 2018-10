Multe dintre gospodine fac cea mai mare greseala atunci cand pun varza la murat. Iata reteta corecta.

varza la murat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca nu stiati, atunci aflati acum: de Sfantul Dumitru, se mananca bucate din varza dulce si imediat dupa aceea purcezi sa pui la murat primul butoi cu varza! Asta pentru ca traditia romaneasca a „conservelor pentru iarna” spune ca varza se pune la murat intre Sfantul Dumitru si Sfantul Andrei. De cate ori in acest interval si cate butoaie ai de gand sa pui, e treaba ta. Dar daca vrei sa faci totul dupa cutume, atunci musai umpli un butoi cu varza la Sfantul Dumitru (sa se mureze pana ce intri in Postul Craciunului atunci) si mai pui unul la Sfantul Andrei, sa fie varza murata inca buna de mancat atunci cand intri in Postul Pastelui. Ce trebuie sa stii cand alegi varza? Sa fie bine coapta, i ...